O PSDB estará realizando encontro regional em Concórdia, na manhã do sábado, dia 19. O ato político inicia às 9h30 na ABCelesc. O evento reunirá partidários de toda a região e contará com a presença do deputado estadual e presidente do PSDB de Santa Catarina, Marcos Vieira.

Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente do PSDB de Concórdia, vereador Fabiano Caitano, destaca que o objetivo da reunião é alinhavar o planejamento da sigla para as eleições de 2018. "Vamos ouvir as lideranças e agora começa-se a discutir as eleições. É uma vontade do PSDB em fazer parte da cabeça de chapa", diz.