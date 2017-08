Termina nesta quinta-feira, dia 17, o prazo de inscrições para o curso à distância de manutenção industrial, no Senai em Concórdia. O procedimento terá que ser feito na secretaria da instituição, que está localizada no bairro São Cristóvão, no contorno norte. A documentação exigida será comprovante de residência, documentos pessoais e comprovante escolar.

O curso é uma das novidades do Senai e Concórdia é uma das cidades em que será oferecido. Conforme o diretor do Senai Concórdia, Volnei Magedans, a aula inaugural será na próxima segunda-feira, dia 21. "Será uma oportunidade do aluno estudar em casa e uma noite por semana será prática no Senai", explica Magedans. A duração do curso será de até dois anos.

Além de Concórdia, o Senai também estará oferecendo vagas neste curso para as cidades de Rio do Sul, Joinville, Chapecó, Lages, São José, Criciúma, Blumenau, Brusque e Jaraguá do Sul.