Piratuba é sede da etapa microrregional do Jasc 2017

Nos dias 18 e 19 de Agosto o município de Piratuba será sede da etapa microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina – Jasc. A partir deste ano as etapas microrregionais serão realizadas com os municípios pertencentes as ADR's, neste caso Piratuba sediará a etapa da 6ª ADR de Concórdia que contempla os municípios de Concórdia, Irani, Presidente Castelo Branco, Peritiba, Alto Bela Vista, Ipira e Piratuba.

Estarão em disputas as modalidades de, Futsal masculino e feminino, Bolão 23 masculino e feminino e Bocha masculino. Os jogos serão disputados no ginásio municipal e no ginásio da Escola Amélia Poleto Hepp apenas uma equipe de cada modalidade classifica-se para a etapa seletiva que será na cidade de Seara.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Prefeitura de Piratuba)