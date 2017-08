Concórdia vence o Operário por 2 a 1 e confirma boa arrancada no returno

Com gols de Abner e Marcos Paulo, o Concórdia Atlético Clube engatou a quinta vitória consecutiva na série B do Campeonato Catarinense. A vitória sobre o Operário de Mafra foi por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira, dia 16, em Itaiópolis. O duelo foi válido pela segunda rodada do returno da competição.

Com o resultado, o CAC foi a seis pontos na classificação do returno. Na geral, o Concórdia está está com 19 pontos e permanece na briga por uma vaga à semifinal pelo índice técnico.

O Galo do Oeste volta a campo na tarde do domingo, dia 20, para enfrentar o Camboriú, no Estádio Domingos Machado dE Lima, a partir das 17h.