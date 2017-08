O SAMU e o Corpo de Bombeiros de Campos Novos, atenderam por volta das 14h40min, na BR-282, nas proximidades da unidade da BRF, envolvendo o veículo Fiat/ Uno placas MJD-3522 de Concordia que deixou duas pessoas feridas.



De acordo com relato dos socorristas, o condutor do veículo de iniciais P.O., que não se feriu, afirmou ter perdido o controle da direção após o carro apresentar algum problema mecânico, saindo da pista vindo a colidir lateralmente contra uma árvore. Já o carona R.G de 35 anos, foi conduzido para atendimento médico no hospital Dr. José Athanásio com fratura exposta de fêmur e um corte profundo na região frontal da cabeça.



A Polícia Rodoviária Federal, foi acionada e esteve no local orientando o trânsito e confeccionando Boletim de Ocorrência.

(Fonte: Simpatia FM/Campos Novos)