Competição foi realizada no fim de semana.

Resultados de Concórdia no Circuito Regional Oeste de Xadrez

Resultado do xadrez de Concórdia no Circuito Regional Oeste de Xadrez, que aconteceu em Chapecó, no fim de semana.

A delegação de Concórdia ficou com o título de campeã:

Feminino Geral:

2º Lugar – Eduarda Weber

Sub 18 Masculino:

1º Lugar – Luan Klein

Sub 16 Masculino:

2º Lugar – Diego Custódio

3º Lugar – Gabriel Finger

4º Lugar – Luiz Henrique Lazzarin

Categoria Absoluto:

4º Lugar: Luan Klein

5º Lugar Diego Custodio

15º lugar: Gabriel Finger

17º Lugar: Luiz Lazzarin

Sub 14 Masculino:

4º Lugar – Arthur Rodio

5º Lugar: Patrick Zarpelon

9º Lugar: Vinicius Balena

12º Lugar: Otavio Lorenzetti

Sub 12 Masculino:

1º Lugar – Eduardo Vivan

2º Lugar – Matheus Maldaner

3º Lugar – Bernardo Elesbão

19º Lugar – Emanuel Katschor

Sub 12 feminino:

1º Lugar – Amanda Cassel

3º Lugar – Carolina Diersmann

6º Lugar – Barbara Ziliotto

Sub 10 Masculino:

4º Lugar – Ezequiel Chitolina

Sub 10 feminino:

2º Lugar – Aline Balena

Concórdia vai ser sede da próxima etapa dia 02 de Setembro no Centro de Eventos de Concórdia.