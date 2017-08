Pelo menos 22 pessoas foram atendidas por corporações dos bombeiros de Ponte Serrada e Irani, em função de um acidente envolvendo um micro-ônibus escolar. O fato foi registrado na BR 282 entre Ponte Serrada e Irani.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, envolveu um coletivo de Ponte Serrada, que transportava 22 pessoas da comunidade do Adami para a cidade. No veículo estavam o motorista, mais três professoras e 18 crianças com idades entre cinco e 11 anos. Todos estavam indo participar de uma atividade recreativa em Ponte Serrada. Dos passageiros, seis ficaram com ferimentos leves e foram levados para atendimento médico em Ponte Serrada.

De acordo com informações, todas as vítimas estão estáveis.