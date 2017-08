Competição foi realizada no fim de semana, na Capital do Estado.

Resultados do xadrez de Concórdia no Floripa Chess

Jaisson Bassani – 10º Lugar no Geral

Tainá Durante – 5º Lugar no feminino e 45º lugar no geral

Julia Rodio – 6º Lugar no Feminino e 47º lugar no geral

Marco Antonio Albiero – 1º lugar na categoria sub 12 e 48º no geral