Desde a última segunda-feira, 14 de agosto, estão abertas as inscrições para o Festival Concórdia em Dança. O evento, que chega na oitava edição, teve expressivo número de participantes nas edições anteriores – foram 800 bailarinos em 2016 – envolvendo companhias/escolas de várias cidades brasileiras, principalmente dos três estados do Sul.

O Concórdia em Dança está programado para os dias 19, 20 e 21 de outubro, no palco do Centro de Eventos, mas os interessados deverão se inscrever até o dia 15 de setembro, sendo que a inscrição é feita somente de forma online, pelo endereço eletrônico goo.gl/Dt456q, ou pelo site da prefeitura – www.concordia.atende.net – no banner do festival, que está no pé da página principal.

O festival estará dividido em cinco categorias (Pré-infantil – de 6 a 9 anos, Infantil – de 10 a 12 anos, Júnior – de 13 a 15 anos, Sênior – de 16 a 18 anos, e Adulto – acima de 19 anos) nas modalidades solo (masculino e feminino), duo, conjunto (3 a 6 bailarinos) e grupo (sete ou mais bailarinos). Estarão em disputa os gêneros Ballet Clássico, Ballet Clássico de Repertório, Dança Contemporânea, Dança de Salão, Jazz, Danças Urbanas, Danças Populares e Estilo Livre. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 na modalidade solo, R$ 60,00 por participante no duo e R$ 40,00 por participante do conjunto e ou grupo.

Além de troféu para os três melhores colocados em cada categoria/modalidade, o Festival Concórdia em Dança distribuirá premiações especial em dinheiro. Serão premiados: o grupo destaque do festival (R$ 3,5 mil), melhor trabalho coreográfico (R$ 2,3 mil), bailarino destaque (R$ 1,2 mil) e bailarina destaque (R$ 1,2 mil). Mais detalhes quanto às inscrições, critérios de avaliação, comissão julgadora, ensaios e critérios de participação constam no regulamento do festival, que está disponível nos links acima citados para as inscrições.

Fonte: Édila Souza/ASCOM Prefeitura