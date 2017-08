Provas do concurso público de Irani acontecem no domingo

As provas do concurso de Irani serão realizadas neste domingo, dia 20. No total, 1.060 candidatos se inscreveram para as 63 vagas disponíveis, divididas em 26 cargos. Os salários variam de R$ 958,00 a R$ 10.500.

Para fazer a prova, que inicia às 09h, o candidato deverá levar comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta e chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência. Os portões serão abertos às 08h e fechados às 08:50h.

Cargos e locais de prova:

Cargo: Agente Construção e Manutenção, Agente de Copa e Limpeza, Assistente Social, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Serviços Gerais, Farmacêutico, Médico, Motorista, Pedagogo, Psicólogo (20 e 40 horas), Vigia.

Local: EEB Izabel da Silva Teles, Rua Julia da Silva, Nº 410 - Bairro Alto Irani - Irani – SC

Cargo: Auxiliar de Creche, Nutricionista,Operador de Máquinas Rodoviárias, Operador de Trator de Pneus, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática.

Local: EEB Dom Felício César da Cunha Vasconcelos, Avenida Governador Ivo Silveira, Nº 1.121 - Centro - Irani – SC

Cargo: Agente Administrativo, Agente de Administração, Contador, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico Veterinário, Odontólogo, Tesoureiro.

Local: EBM Sebastião Rodrigues de Souza, Rua Izabete Grisa, Nº 97 - Bairro Nossa Senhora Aparecida - Irani - SC