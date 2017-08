O vereador Valmor Antunes do PMDB de Irani, fez uma indicação sugerindo a criação de uma comissão para investigar o possível despejo de esgoto no lago artificial do município, a Prainha. De acordo com ele, algumas denúncias foram feitas, dando conta de que algumas residências teriam canos direcionados para o local.

Antunes explica que a ideia é coibir a ação e informar os órgãos ambientais, caso o fato seja constatado. “Minha sugestão é que uma comissão seja criada com bombeiros, representantes do poder público, do turismo, da vigilância sanitária e pessoas da comunidade. Queremos averiguar a situação e se encontrarmos casas que depositam o esgoto no lago, as providências devem ser tomadas”, explica ele. “Já houve problemas do gênero no passado e isso não pode acontecer. O lago é um local para turismo, um local para a população de Irani e a gente quer que ele seja preservado, para que todos possam usufruir”, destaca.

Recentemente o Grupo de Turismo de Irani iniciou um mutirão de limpeza na Prainha. Cargas de lixo foram recolhidas e as estradas na beira do lago foram revitalizadas.