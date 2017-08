Estão presos dois indivíduos envolvidos no duplo homicídio ocorrido em Catanduvas no último sábado de madrugada. Os mandados de prisão já haviam sido expedidos pelo Juízo de Catanduvas desde segunda-feira e equipes da Polícia Civil faziam diligências desde então com o objetivo de encontrar os suspeitos. Na manhã desta quarta-feira (16), na companhia de um familiar, os dois apresentaram-se na Central Regional de Polícia de Joaçaba.

De acordo com com o delegado Daniel Régis, tratando-se de investigação ainda em curso, nomes e fotos serão divulgados apenas ao final do inquérito policial.

As prisões são temporárias, por 30 dias, podendo ser prorrogadas por igual período e depois convertidas em preventivas (sem prazo), caso estejam presentes os requisitos autorizadores.

Ambos os presos serão interrogados e ficarão recolhidos no presídio regional de Joaçaba à disposição da Autoridade Policial, enquanto a polícia segue com os trabalhos.

(Fonte: Polícia Civil/via Portal Eder Luiz)