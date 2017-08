Rodrigo Pastore havia sido exonerado do cargo na Capital do Trabalho e foi transferido para a administração em Chapecó.

Rodrigo Pastore, que recentemente saiu da direção do Presídio Regional de Concórdia, estará o ocupando funções na Administração da Penitenciária de Chapecó. A informação foi confirmada nas últimas horas pelo próprio Rodrigo Pastore.

Pastore foi exonerado do cargo de Diretor do Presídio Regional de Concórdia no mês de julho. Recentemente Marcos Alexandre Barbosa, que estava no Presídio de Xanxerê, foi nomeado para o cargo.