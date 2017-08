O Concórdia Atlético Clube tenta emplacar sua quinta vitória consecutiva na série B do Campeonato Catarinense. O time do Galo do Oeste visita o Operário de Mafra, em Itaiópolis, pela segunda rodada do returno. A partida está prevista para iniciar às 15h desta quarta-feira, dia 16.

O CAC, que venceu o Barra na estreia do returno por 2 a 0, está em terceiro lugar na classificação do returno, com três pontos e na quinta colocação na geral, com 16 pontos. Já o Operário, que vem de derrota para o Camboriú por 2 a 0, é o oitavo colocado, com nenhum ponto no returno e está na sexta colocação, no geral, com 13 pontos.

A arbitragem será de André Luiz Back, auxiliado por Eli Alves Sviderski e Edio Lamb.