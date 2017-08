Moradores e empresários da Rua Senador Attilio Fontana, de Concórdia, pedem a instalação de um redutor de velocidade no trecho que fica entre o acesso ao Bairro dos Estados e a lombada eletrônica. O argumento é o excesso de velocidade e o número de acidentes no local. Em entrevista ao Programa Mesa Redonda da Rádio Aliança, na manhã desta quarta-feira, dia 16, o diretor de Trânsito da Prefeitura afirmou que não há possibilidades de instalar uma lombada no ponto solicitado.

Vitto comenta que uma lombada no local, estaria irregular. “Havia uma lombada lá, mas foi retirada durante a revitalização da via, pelo setor de engenharia, ou seja, os engenheiros não aprovam e o Departamento de Trânsito não pode fazer sem a autorização, pois será notificado pelo CREA. Eu já estive no local, conversei com os empresários e pedi a compreensão. Não é que não queremos, mas a nova Lei sobre as lombadas, não nos permite implantar uma lá”, explica ele.

O diretor também adiantou que trabalha em um projeto para construir uma rótula no trevo de acesso ao Bairro dos Estados. “Estamos estudando essa possibilidade e isso também irá diminuir a velocidade dos veículos. Estamos estudando, mas dependemos de autorização do Estado, pois ali parte da via é municipal e a outra é estadual”, detalha.

Vitto também destacou no Mesa Redonda, que os acidentes seriam evitados se os motoristas respeitassem as normas de trânsito. “Se o pessoal fosse mais consciente, não seria necessário lombada física nem eletrônica. Hoje a Senador Attilio conta com uma via nova, bem sinalizada e com três pistas, ou seja, a culpa dos acidentes é do comportamento dos motoristas”, ressaltou.

Acidentes e a lombada:

A questão da lombada na Attilio Fontada foi levantada pelos moradores e empresários na segunda-feira, dia 15, após uma queda de moto que deixou uma pessoa ferida no local. Em entrevista, ao Jornalismo da Aliança, o empresário Gilmar Broetto, destacou que o objetivo é preservar vidas e relatou que vários acidentes eram registrados antes da lombada física ser construída. Depois que uma foi implantada, o número de ocorrências diminuiu, mas com a retirada do redutor, na revitalização, os acidentes voltaram a acontecer.