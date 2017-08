No próximo sábado, 19 de agosto, haverá uma mateada na Rua Coberta de Concórdia, às 14h

Desde o domingo, 13 de agosto, a Igreja Católica celebra a Semana da Família. Uma programação especial está sendo realizada até o sábado, dia 19. O tema deste ano é “Família, uma luz para a vida em sociedade”.

O pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Frei José Idair Ferreira Augusto, diz que esse momento de reflexão é muito importante. “Ou a família cristã brilha, ou outros tipos de família que a sociedade está impondo vão surgir e vão ter o seu brilho”, afirma o frei. Segundo ele, é na família que se aprende as condições básicas para a vida como o afeto, a convivência, o amor, a justiça e a própria experiência da fé. “A igreja sempre ensinou que a família precisa estar aberta para a educação dos filhos e para os compromissos sociais”.

A programação desta semana é um momento para que a família assuma o papel de liderança e formação dos cidadãos. Além das missas que já foram realizadas, amanhã haverá uma palestra com o casal Ésio e Adriana Corradi, às 19h, no Pavilhão Cinquentenário. No sábado, dia 19 de agosto, acontece a Mateada da Família na Rua Coberta, às 14h.