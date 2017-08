Prefeitura estuda a possibilidade de transformar as escadas do Vista Alegre em rua

Até o fim deste ano a Secretaria de Urbanismo e Obras pretende fazer um projeto de revitalização das escadarias da Vila União. Na semana passada o assunto voltou a ser tema de cobranças feitas pelos vereadores. O problema já é bastante antigo e recorrente, tanto que seguidamente a situação das escadarias pauta o noticiário da mídia de Concórdia.

O secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, diz que situação das escadarias é precária. Além da má conservação das escadas, também há problemas com a drenagem no local. “Vamos ter que tubular a água pluvial que escorrer por ali, canalizar as ligações clandestinas de esgoto e tentar fazer com que aquele espaço fique pouco agressivo, em termos de visual”, comenta o secretário.

Escadas do Vista Alegre poderão ser transformadas em rua

Para as escadarias que dão acesso ao bairro Vista Alegre, existe possibilidade de uma intervenção maior. Simioni conta que a intenção é transformar as escadas em rua. “Há largura suficiente para isso e no Plano Diretor ela é um prolongamento da rua Carlos Gomes”, explica o secretário.

Na Vila União não existe a possibilidade de transformar as escadas em rua, porque não há largura suficiente para isso. O secretário de urbanismo não fala em prazos e nem em volume de investimentos para essas duas obras.