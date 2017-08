Produto estava em veículo com registro de furto.

Na tarde de ontem (terça), na BR 282 em Ponte Serrada, policiais rodoviários federais quer participam da Operação Égide/Fronteiras apreenderam cerca de 30 mil maços de cigarros contrabandeados de origem paraguaia. A mercadoria estava em uma caminhonete Toyota/Hilux com registro de roubo no Rio Grande do Sul.

O condutor não obedeceu ordem de parada e fugiu em alta velocidade, realizando diversas manobras arriscadas. Após cerca de 15 km de acompanhamento, a Hilux saiu da pista e o motorista desembarcou correndo em direção à vegetação. Com apoio da Polícia Militar, que cedeu equipes e cão farejador, foram feitas buscas mas não foi possível localizar o foragido.

A picape é registrada em Rolante/RS, mas circulava com placas de outra Hilux de mesmas características emplacada em Porto Alegre, configurando a clonagem. O veículo e os cigarros contrabandeados foram encaminhados à Receita Federal de Joaçaba.

(Fonte: Nucom/PRF)