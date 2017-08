Um idoso de 63 anos ficou ferido após ser atropelado por uma Kombi na manhã desta quarta-feira, dia 16. O acidente aconteceu por volta de 08:30h na esquina entre a Rua do Comércio e Travessa Lamonato.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista da Kombi ia ingressar na Travessa e o sol atrapalhou a visão. Ele não viu o pedestre.

Os Bombeiros Voluntários atenderam o idoso no local e o conduziram ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco com escoriações. O motorista da Kombi parou para prestar socorro.