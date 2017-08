No Alto Uruguai Catarinense os números também são positivos, com 184 oportunidades

Os números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, mostram que Concórdia fechou mais um mês com saldo positivo na geração de emprego. Em julho foram geradas 39 oportunidades com carteira assinada. Ainda não está disponível a informação sobre quais foram os setores que mais criaram vagas de trabalho.

No Alto Uruguai Catarinense o saldo também foi positivo, com a criação de 184 empregos formais. Nos 16 municípios foram feitas 1.378 contratações e 1.194 demissões. A estimativa do Caged é que haja 40.868 pessoas empregadas na região.

Dados em Santa Catarina

No Estado, o segundo semestre começou com resultado positivo na geração de emprego. Dados do Caged apontam o saldo de 128 postos de trabalho com carteira assinada gerados em julho, resultado do registro de 71.592 contratações e de 71.464 desligamentos. O desempenho de julho mostra, ainda, uma melhora significativa em Santa Catarina em relação aos anos anteriores: em julho de 2016, o saldo foi de -5.819 vagas no Estado; e no mesmo mês de 2015, foi de -14.770.

No acumulado de 2017, considerando os sete meses, o resultado é de 21.311 vagas geradas em Santa Catarina, desempenho também superior ao registrado no mesmo período do ano anterior (quando o saldo dos sete primeiros meses era de -13.495).

Números no país

O Brasil gerou 35.900 vagas formais de emprego em julho deste ano. No mês passado, foram registradas 1.167.770 contratações e 1.131.870 demissões de trabalhadores com carteira assinada.

Esse foi o quarto mês consecutivo com criação de vagas com carteira assinada e a primeira vez, desde 2014, em que as contratações superaram as demissões no mês de julho. Foi o melhor mês de julho em quatro anos.