Ele teria brigado e ferido a cabeça do enteado com uma paulada

O idoso A.L de 67 anos foi preso nesta terça-feira, dia 15, pela Polícia Civil de Concórdia. Ele é suspeito de ter agredido e ferido a cabeça do enteado, A. de C. 31 anos, no dia 02 deste mês, após uma briga no loteamento Frei Lency.

A prisão foi solicitada pela delegada Ediana Grenzel, após conclusão do inquérito que apontou tentativa de homicídio. O idoso foi preso pela manhã e confessou que agrediu o enteado, porém, disse que foi para se defender. Ele também contou que não usou uma barra de ferro, como a Polícia suspeitava, e sim, um cabo de machado.

Depois de prestar esclarecimentos na Delegacia, A.L, foi conduzido ao Presídio Regional de Concórdia onde aguarda decisão da Justiça.

O enteado continua internado em um Hospital de Caçador.