Um dos destaques da melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, o zagueiro Klaus tem subido de produção nas últimas rodadas. Aliás, desde que o defensor entrou de vez na formação titular, o sistema defensivo colorado tem merecido destaque - foram quatro vitórias consecutivas, com apenas um gol sofrido. Com a confiança em alta, o alto rendimento tem refletido no ataque. No sábado, foram dois gols marcados pelo camisa 44 que selaram a vitória de 3 a 1 sobre o Londrina.

"Foi diferente, a gente não está acostumado a fazer dois gols em um mesmo jogo. Recebi muitas felicitações me parabenizando pela atuação. Mas temos que pensar que o próximo jogo já está aí (sábado contra o ABC, em Natal-RN), temos que manter a cabeça no lugar e sempre com os pés no chão", pondera o zagueiro.

A última vez que um zagueiro havia marcado dois gols em uma mesma partida pelo Inter foi no Gauchão de 2013, quando Juan anotou um doblete diante do Lajeandense. Klaus já soma três gols na Série B, todos marcados da mesma maneira: bola aérea. "A gente tem treinado bastante as jogadas de bola parada. O Damião também tem nos auxiliado muito nesse tipo de lance, ele é uma referência dentro da área", comenta.

Aliás, o defensor é terceiro artilheiro colorado na competição, atrás apenas dos atacantes William Pottker (6 gols) e Nico López (5). Desde que tomou conta da posição ao lado do argentino Víctor Cuesta, na vitória por 2 a 0 sobre o Oeste-SP, o Colorado não perdeu mais: 3x0 sobre o Goiás, 0x2 contra o Guarani e 3x1 no Londrina. "Estou muito feliz por ter essa sequência e poder fazer os dois gols dentro de casa. Foi muito importante para mim e até para a minha carreira. Minha família estava aí. Foi muito bom ter eles me aplaudindo ao fim da partida", revelou Klaus.

Na coletiva de imprensa concedida ao final do treinamento desta segunda-feira (14/08), o jogador também falou sobre o apoio do torcedor, que mais uma vez compareceu em grande número no final de semana. Ao todo, foram mais de 36 mil colorados nas arquibancadas. "A torcida nos impulsiona e nos ajuda bastante. Com os resultados vindo, é um jogador a mais que temos dentro de campo. A gente tem usado isso a nosso favor. Inclusive, quando a gente tomou o gol no sábado, olhamos pra cima e vimos que todo mundo estava junto com a gente. Então a gente busca a força na torcida também pra conseguir as vitórias".

O próximo compromisso de Klaus e seus companheiros está marcado para sábado (19/08), às 16h30, diante do ABC, no Frasqueirão. A partida será válida pela 21ª rodada do campeonato. No momento, o Colorado é o vice-líder, com 36 pontos ganhos.

(Foto: Internacional)