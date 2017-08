Um acidente envolvendo uma moto e um Vectra, ambos com placas de Concórdia, aconteceu por volta das 18h na Rua Dr. Maruri em frente a Alfana.

Os bombeiros voluntários atenderam o condutor da moto e ele não quis ser levado ao Pronto Socorro.

De acordo com as informações apuradas no local, o carro estaria ingressando na via, da Rua Guilherme Arendt para a Maruri e a moto não conseguiu parar.

A PM também foi ao local para orientar o trânsito e apurar as causas do acidente.