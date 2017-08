Evento Intitulado "15 em Movimento" será no próximo dia 19 em Seara e no dia 15/9 em Concórdia

Lideranças estaduais do PMDB estarão cumprindo agenda política em Concórdia e Seara. O evento, intitulado 15 em Movimento, é uma espécie de preparação da sigla para as convenções estadual e municipais do partido, que serão em outubro.

Conforme pré-agenda, que está no site 15 em Movimento, o evento em Seara será no sábado, dia 19, a partir das 9h30, com agenda em vários locais e às 11h, encontro com lideranças da sigla, em Linha Água Bonita.

Em Concórdia, no próximo dia 15 de setembro, inicia às 10h com visitas à vários órgãos do município. O encontro com as lideranças regionais do PMDB será às 12h.

Nesses encontros estarão presentes o vice-governador Eduardo Pinho Moreira e o presidente Estadual do PMDB, deputado federal, Mauro Mariani.