Permanece em estado grave, a caroneira de motocicleta, envolvida em acidente na tarde da segunda-feira, dia 14, na Senador Attilio Fontana, no bairro Santa Cruz. Conforme informações repassadas por parentes, ela está na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Francisco de Concórdia. Ela foi socorrida com suspeita de traumatismo craniano pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. O resultado dos exames para apontar a real situação da paciente deve ser divulgado hoje.

C.B, de 21 anos, estava na carona da motocicleta Yamaha, placas de Concórdia, que estava sendo conduzida por E.J.H, de 24 anos. A queda aconteceu um pouco acima da lombada eletrônica, no bairro Santa Cruz. O condutor da moto sofreu ferimentos leves.