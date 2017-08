A 15ª Taça Santa Rita de Futsal começou na manhã de hoje com os jogos da categoria Sub-9, masculino e feminino, ginásio do bairro Santa Rita. A previsão dos organizadores é que participem duas mil crianças. A competição encerra na sexta-feira, 18 de agosto. O Sub-9 feminino conta com a participação de sete equipes; no masculino, são 11 equipes.



A competição está dividida em quatro categorias, masculino e feminino: Sub 9, Sub 11, Sub 13 e Sub 15. Segundo a diretora da Escola Básica Santa Rita, Marianes Soligo, competem 17 Escolas das Redes Municipal, Estadual e Particular de Ensino.



A premiação vai ser com troféus para os campeões de cada categoria e medalhas para os segundo e terceiros colocados da respectiva categoria.

(Fnote: Ascom/Prefeitura de Concórdia)