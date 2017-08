O Banco do Brasil de Presidente Castello Branco deve passar por reformas em breve. Paredes e vidros danificados na ação de bandidos, no final do ano passado, serão consertados. De acordo com as informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, as obras podem iniciar nos próximos dias.

A expectativa é de que o caixa eletrônico explodido e o outro danificado, sejam substituídos, já que os clientes não contam mais com o auto-atendimento desde a época da explosão.

Relembre:

Por volta das 2h da madrugada do dia 28 de dezembro bandidos arrombaram a agência e explodiram um dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil do município. Em outro terminal, a dinamite não chegou a explodir e o Bope de Florianópolis foi acionado para fazer o desarme com segurança. Os ladrões fugiram com dinheiro e o valor não foi divulgado.