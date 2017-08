Um acidente envolvendo uma moto e uma caminhonete, ambos com placas de Concórdia, foi registrado por volta das 15h30 desta terça-feira, 15 de agosto. A colisão ocorreu no cruzamento entre a rua Leonel Mosele e a travessa Marcos Bento de Souza. Duas mulheres estavam na moto, uma com 43 anos e outra com 48, e apresentaram ferimentos leves. Elas foram levadas ao Hospital São Francisco de Concórdia pelos bombeiros voluntários.

A moto colidiu na frente da caminhonete. Segundo informações obtidas pelo jornalismo da Rádio Aliança no local do acidente, a caminhonete iria atravessar a rua Leonel Mosele e não viu que a moto estava na via. A Polícia Militar de Concórdia acompanhou a ocorrência e vai apurar as causas do acidente.