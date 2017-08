Os enxadristas de Concórdia contarão com um novo treinamento de xadrez a partir deste mês. O Mestre Internacional (MI), Leandro Perdomo foi contratado pelo Clube Concordiense de Xadrez (CCX) e estará na cidade a partir desta terça-feira (15). O mestre ministrará aulas de segunda à sexta-feira com o objetivo de elevar o nível técnico dos alunos e conquistar títulos em curto prazo.

De acordo com o Presidente do CCX, Gilmar Durante, a expectativa da vinda de Perdomo é uma aposta na experiência e profissionalismo do professor. “Nada mais interessante do que a vinda de um Mestre Internacional para estimular e empolgar nossos alunos. Queremos dar sequência ao trabalho do Mestre Nacional e Concordiense Eduardo Yamamoto, que se mudou de Concórdia por motivos profissionais”, explana o Presidente.

Gilmar Durante destacou também que os alunos estão empolgados com a vinda de Perdomo e que os demais professores também contarão com acompanhamento técnico do Mestre Internacional. “Nosso sonho é que Perdomo fixe raízes em nossa cidade e que permaneça por tempo indeterminado. Estamos planejando para que ele jogue o nosso 3º Torneio Internacional no dia 29 de setembro e que também represente Concórdia nos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC)”, disse Durante.

Conforme o MI Leandro Perdomo, o objetivo em Concórdia é contribuir para a evolução técnica dos atletas de base e de alto rendimento, especialmente para as crianças e jovens destaques da cidade. “Espero também aprimorar-me como professor e jogador. Tentarei disputar o máximo de torneios possíveis em Santa Catarina aproveitando que é atualmente o estado com maior quantidade e qualidade de competições”, aponta Perdomo.

O Presidente da Federação Catarinense de Xadrez (FCX), Guilherme Deola Borges, também valoriza a vinda do MI Perdomo para Santa Catarina: "O Clube Concordiense está dando um grande passo na escalada do Xadrez. Um clube com boa estrutura na cidade, xadrez nas escolas, pais e professores comprometidos e uma longa história de conquistas, se junta agora com um profissional desta categoria, mestre internacional, professor, organizador, com experiência em gestão e excelente reputação no meio enxadrístico. Desejamos boas-vindas ao Perdomo em Santa Catarina”, destaca o Presidente.

Carreira de jogador e técnico

Leandro Perdomo é natural de Buenos Aires, Argentina, e aprendeu a jogar aos oito anos no Club de Ajedrez Jaque Mate, de Buenos Aires. Entre as principais conquistas estão o título no Campeonato Pan-Americano na categoria sub 16, em 2001, e na categoria sub 20, em 2005, que lhe rendeu o título de Mestre Internacional. Em 2004 e 2005 também foi campeão argentino juvenil. Também possui destaque na carreira como organizador e árbitro.

A vinda para o Brasil foi em 2008, quando Perdomo mudou-se para São Paulo para cursar Marketing na Universidade Paulista (UNIP). Em 2012, Perdomo morou em Goiás e idealizou um Projeto de Xadrez na Prefeitura de Itaberaí que tornou o esporte obrigatório no currículo das escolas do município. No mesmo ano, também foi campeão da Liga Brasileira Universitária e responsável por fundar, em 2013, o Clube de Xadrez de Goiás.

Em aproximadamente 10 anos morando no Brasil já disputou torneios em 19 Estados. O MI venceu vários Abertos do Brasil e recentemente foi o campeão do Magistral Cordioli de Florianópolis, em 2016, e venceu o ITT de Curitiba realizado neste ano. Perdomo também possui o recorde de partidas simultâneas no Brasil, em Goiânia, no ano de 2012, com 312 crianças. Atualmente possui rating FIDE de 2457.

(Fonte: Clube Concordiense de Xadrez)