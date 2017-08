Três homens suspeitos de cometer um latrocínio (roubou e morte) contra a vítima Oraldo dos Santos, em dezembro do ano passado no município de Arvoredo, vão responder o restante do processo em liberdade.

Consta nos autos que a suspeita recaia sobre três homens, que teriam agredido a vítima e levado seu dinheiro. Posteriormente a vítima faleceu no hospital.

Identificados como D.S., R.F.S e M.A.K., ambos estavam presos de forma preventiva pelo crime, mas a Justiça da Comarca de Seara atendeu pedido da defesa e os três responderão agora em liberdade.



Relembre

A Polícia Civil de Arvoredo remeteu à Justiça o Inquérito Policial acerca de um latrocínio contra a vítima Oraldo dos Santos, ocorrido em dezembro do ano passado. Na data do fato, a Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas para atender a uma ocorrência em Linha Chapada - Arvoredo. Um homem teria sido encontrado caído em uma estrada. Ao verificar o fato, as polícias confirmaram a presença de uma vítima caída na estrada, com um ferimento na cabeça e um na região do peito, porém ainda apresentava sinais vitais. Ele foi levado pela ambulância da Prefeitura de Arvoredo para o Hospital Regional de Chapecó, local onde a vítima veio a falecer dias depois.



A partir de então, se iniciaram os trabalhos de investigação surgindo a suspeita sobre três homens, que teriam agredido a vítima e levado seu dinheiro. Após diligências, as testemunhas se dispuseram a prestar depoimento, todas dando conta de que três suspeitos teriam cometido o crime. Eles são identificados como D.S., R.F.S e M.A.K.



Diante dos fatos, foi requerida a prisão temporária dos suspeitos, o que foi deferido pelo Judiciário. Após o interrogatório os suspeitos foram indiciados e tiveram pedido de prisão preventiva encaminhado e deferido pelo Juízo de Seara. Dois dos suspeitos estão recolhidos no Presídio de Concórdia e um ainda se encontra em liberdade.



O trabalho em conjunto das forças policiais do município de Arvoredo ocorreram no intuito de esclarecer o crime que mobilizou a comunidade.

(Rádio Belos Montes)