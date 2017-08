Justificativa é que ocorreu um problema técnico no sistema que está sendo implantado

A inauguração das obras da Casan, que estavam previstas para ocorrer nesta terça-feira, 15 de agosto, segue sem data definida. O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, comenta que na última sexta-feira recebeu um comunicado da Casan, informando que o ato não ocorreria no dia de hoje.

Segundo o prefeito, a informação repassada pela Casan é que houve um problema técnico e operacional na estrutura que está sendo montada no sistema de captação nos rios Jacutinga e Suruvi. “A decisão é deles e temos que aguardar. As melhorias da Casan são um pleito antigo e nós abrimos esse diálogo com a empresa ainda em novembro, antes de iniciarmos o governo. ”, afirma.

O que deverá ser inaugurado em Concórdia são as instalações das bombas e as obras da nova subestação, construída em Linha São Paulo. O investimento estimado é de R$ 7 milhões.