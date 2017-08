Moradores que estão endereçados na Attilio Fontana, um pouco acima da Lombada eletrônica, estão pedindo a instalação de um redutor de velocidade, defronte a empresa Broetto Guinchos. O motivo é o excesso de velocidade que alguns condutores estariam imprimindo no local, especialmente na descida. Durante a segunda-feira, dia 15, uma queda de moto deixou uma pessoa ferida no local. A reportagem da Rádio Aliança foi ao local para fazer cobertura do fato, quando um grupo de moradores e empresários fez o pedido.

Em entrevista, o empresário Gilmar Broetto, destacou que o objetivo é preservar vidas. "Queremos evitar acidentes que estão acontecendo a toda hora. Antes de ter uma lombada, que estava no local, aconteciam vários acidentes. Parou depois que tinham colocado a lombada", conta. Essa lombada foi retirada durante o processo de revitalização daquele trecho da Attilio Fontana.

Broetto faz uma apelo para que o Departamento Municipal de Trânsito recoloque essa lombada. "Há uma placa no local indicando a presença de lombada física, que não existe", finaliza.

(Com informações do repórter André Krüger)