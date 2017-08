A Secretaria de Estado da Segurança Pública já iniciou o processo licitatório para locação de um imóvel para abrigar o Instituto Geral de Perícias, em Concórdia. A informação é do responsável pelo IGP, Leandro Paniago Moreira.

Em entrevista à Rádio Aliança, Moreira disse que o órgão está procurando um imóvel que atenda os critérios técnicos para o funcionamento do IGP, como acessibilidade, localização central, proximidade com outros órgãos públicos e espaço amplo para os diversos setores do Instituto Geral de Perícias. A definição desse novo local, a ser locado para o IGP de Concórdia, será definido nos próximos dias.

O responsável pelo IGP destaca que o órgão terá o reforço de mais um servidor para os próximos dias. Esse efetivo poderá aumentar, já que haverá Concurso Público para os próximos meses para o cargo de perito criminal.