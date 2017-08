Peritiba, a Terra das Palmeiras e Capital Catarinense do Kerb Fest, está completando nesta terça-feira, dia 15, 54 anos de emancipação. A programação de aniversário será realizada durante a Expo, que inicia na próxima sexta-feira no município.

Neste ano o feriado municipal não foi realizado no dia 15 e será no dia 18. O objetivo é aproveitar a Expo Peritiba, que também faz parte da programação. A homenagem a Peritiba será realizada durante o cerimonial de abertura do evento, às 19h.