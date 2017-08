Um caso de furto e abate clandestino de bovinos, conhecido como abigeato, foi registrado no interior de Concórdia, durante o fim de semana. Dois animais, uma vaca e um terneiro de propriedade do produtor Geraldo Pansera, na Linha 24 de Fevereiro, foram abatidos, possivelmente durante o fim de semana.

Conforme o proprietário, ele achou pedaços dos animais e as visceras nas proximidades do acesso a propridade na manhã desta segunda-feira, dia 14. De acordo com Pansera, esta não é a primeira vez que animais são furtados no local.

O prejuízo para o produtor não foi informado com a perda desses bovinos.