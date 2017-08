Partida da semifinal da Copa do Brasil é na quarta-feira, dia 16.

A delegação gremista desembarcou em Porto Alegre no início da tarde desta segunda-feira e seguiu direto para o CT Presidente Luiz Carvalho, onde iniciou a preparação para o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, que ocorre nesta quarta-feira, na Arena.

Os atletas que atuaram na partida de domingo, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, realizaram um trabalho regenerativo na academia. Já os jogadores que foram poupados, trabalharam normalmente em campo, sob o comando do técnico Renato Portaluppi.

A primeira atividade foi destinada ao aprimoramento de passes. Os jogadores foram divididos em grupos de quatro que, em espaço reduzido, trocaram passes com apenas um toque na bola.

Em seguida, o plantel formou três equipes - colete branco, verde e sem colete. Na medida em que duas delas se enfrentavam, a outra aguardava a que conseguia atacar. O objetivo final do trabalho foi de intensificar a marcação, o ataque, as inversões das jogadas e, por fim, a finalização.

Paralelo a isso, os goleiros Marcelo Grohe, Bruno Grassi e Leo trabalharam normalmente.

O atacante Michael Arroyo, que se recupera de uma fratura no nariz veio a campo para um trabalho físico, correndo em torno do gramado, assim como o meia Douglas.

A ausência do treino ficou por conta do volante Maicon, que sentiu um desconforto no tendão de aquiles e não relaciona para o jogo.

Após a atividade, o grupo iniciou a concentração, tendo em vista a partida contra o Cruzeiro.

Confira os relacionados para a partida: Arthur, Bressan, Bruno Rodrigo, Bruno Cortez, Edilson, Éverton, Fernandinho, Geromel, Jailson, Kaio, Kannemann, Leonardo Gomes, Léo, Léo Moura, Lincoln, Luan, Lucas Barrios, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, Michel, Ramiro e Pedro Rocha.

Amanhã, o grupo se apresenta às 15h30 para os ajustes finais na equipe. A primeira parte do treino será fechada.

(Fonte: Grêmio)