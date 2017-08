O município de Itá sediou neste final de semana, de 10 a 13, a etapa microrregional dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) 2017. As disputas envolveram aproximadamente 300 atletas de sete municípios de abrangência da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Seara.

“Os Jogos transcorreram da melhor forma possível, superando as expectativas, e contaram todos os dias com excelente participação do público prestigiando o evento, que com este novo formato de realização aproxima ainda mais a população dos eventos esportivos pois envolvem apenas os municípios da ADR de Seara”, destaca o integrador educacional Paulo Roberto Dalla Valle.

O JASC é promovido pelo Governo do Estado, Fesporte, através da ADR de Seara, e apoio das Prefeituras municipais.

Confira os resultados

Voleibol Masculino

1º Itá

2º Arabutã

Futsal Masculino

1º Seara

2º Ipumirim

3º Itá

Futsal Feminino

1º Seara

2º Itá

3º Lindóia do Sul

Bolão 23 Masculino

1º Ipumirim

2º Seara

3º Itá

Bocha Masculino

1º Itá

2º Ipumirim

3º Seara

Bocha Feminino

1º Seara

2º Ipumirim

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).