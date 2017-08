Nesta segunda-feira, 14, a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos e o prefeito de Seara, Kiko Canale, assinaram convênio de R$ 33,9 mil para recuperação das estradas do município que foram bastante afetadas pelas fortes chuvas do mês de junho.

“O município de Seara tem aproximadamente 1,5 mil quilômetros de estradas de chão por onde passam toda a matéria prima e produção. Por isso o investimento do Governo do Estado fortalece não só o setor agropecuário, mas toda economia local”, destaca Gládis.

O prefeito de Seara, Kiko Canale, explica que o município teve muitos prejuízos com as fortes chuvas. “Na ocasião tivemos 15 pontes danificadas e muitos quilômetros de estradas do interior foram afetadas. Então para comunidade, para o nosso agricultor esse recurso é muito importante e faz a diferença. Nosso agradecimento ao governador Raimundo Colombo, ao secretário de Defesa Civil o Rodrigo Moratelli, à secretária Gládis”, ressalta.

Os investimentos por meio da Defesa Civil totalizam R$ 33.924,00 sem contrapartida do município e serão destinados para aquisição de combustível para recuperar a malha viária.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).