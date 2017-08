O Departamento Municipal de Trânsito de Concórdia aguarda apenas o retorno de um ofício, que já foi enviado para a direção da empresa Merlos Jr, para que seja iniciada a fiscalização sobre a rotatividade nos estacionamentos de motocicletas, na Capital do Trabalho. A informação é o diretor de Trânsito da Prefeitura de Concórdia, Rudimar Vitto. A expectativa é que a cobrança pela rotatividade das motos inicie já nos próximos dias.

O assunto já vem sendo tratado há várias semanas. Conforme Vitto, muitas reclamações de usuários chegam até o departamento relatando a dificuldade de se encontrar vagas disponíveis para motocicletas na área central. Hoje não há cobrança de área azul para as vagas de motos e isso faz com que esses veiculos fiquem por muitas horas na mesma vaga.

De acordo com Vitto, "isso já estava previsto no Edital. A empresa se encarregaria de fiscalizar e controlar o tempo de duas horas no máximo para a ocupação da vaga. A autuação seria feita pelos agentes da própria Prefeitura", finaliza.