Desde o dia 2 de agosto está aberto um canal, por meio do site da Prefeitura de Concórdia, em que a população pode fazer a escolha do que entende como prioridades, dentre as 54 ações disponíveis. As propostas, apresentadas ainda no dia 25 de julho, durante audiência pública do Plano Purianual 2018/2021 (PPA), são a base do PPA e vão compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2018. As três leis – PPA, LDO e LOA -, passarão pela apreciação e aprovação da Câmara de Vereadores neste ano. Juntas, elas compõem o orçamento público, cabendo ao Executivo – neste caso, com a participação popular - a elaboração delas.

As 54 ações prioritárias, apresentadas no dia 25 e que estão disponíveis no site, compreendem diversas áreas. Elas foram discutidas e elencadas pelos gestores de cada pasta, cabendo agora à população a escolha pelas prioridades. Para participar basta entrar no site da prefeitura – www.concordia.atende.net – clicar no banner principal do PPA (maior, bem no topo da página) para ser direcionado para a página das ações. O participante poderá optar por mais de uma ação (quantas desejar e entender como prioridade). Também é possível deixar sugestões, no campo em branco, bem no fim da enquete, que permite a digitação livre.

O canal permanecerá aberto até o último dia de agosto. O banco de dados gerado pela participação popular, será utilizado para a elaboração do Projeto de Lei da LDO e por consequência da LOA, já que o primeiro dará as diretrizes para a distribuição do orçamento e o segundo confirma como será o orçamento para o próximo ano. O canal é uma grande oportunidade para a população participar da gestão orçamentária e decidir onde melhor será aplicado o dinheiro público.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)