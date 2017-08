Vítima foi atendida com escoriações no braço.

Um índigena ficou levemente ferido em um atropelamento, registrado no começo da noite desta segunda-feira, dia 14, no acesso para Linha São Paulo. O fato foi registrado a poucos metros do trevo do contorno viário norte, em Concórdia.

Conforme informações, dois indígenas estavam andando a pé, em direção a Concórdia. Na mesma direção, vinha um veículo Gol, placas de Concórdia. O condutor relata, que percebeu que um deles estava andando desequilibrado e, ao chegar próximo, um deles caiu sobre o veículo. O próprio motorista chamou os Bombeiros.

O indígena, que ainda não foi identificado, foi socorrido consciente e com apenas escoriações em uma das mãos. Ele foi levado para o Hospital São Francisco de Concórdia.

Conforme informações, eles fazem parte de um outro grupo de índios, que estão acampados nas proximidades da UnC Concórdia.