A Justiça da Comarca de Ipumirim designou uma nova data para ouvir os acusados pelo duplo assassinato de Linha Guaraipo, ocorrido no ano passado, no interior de Arabutã. Essa audiência está agendada para o dia quatro de setembro. Na ocasião, serão ouvidos dois suspeitos. O adolescente, que também esteve no local na hora do crime, não será ouvido.

Por outro lado, a defesa solicitou ao Fórum da Comarca de Ipumirim para ouvir novas testemunhas. Foram expedidas novas cartas precatórias - que é quando o juiz de outras comarcas ouvem as testemunhas residentes em outras cidades - para dar continuidade ao procedimento.

(Com informações do repórter André Krüger).