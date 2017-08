Uma mulher de 21 anos ficou ferida em uma queda de motocicleta, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 16h30 na Senador Attilio Fontana, no bairro Santa Cruz. Ela estava na carona de uma motocicleta Yamaha, placas de Concórdia, conduzida por E.J.H, 24 anos.

O condutor da moto sofreu escoriações. Mas a caroneira, de inicias C.B foi socorrida com escoriações e com suspeita de traumatismo craniano. Ela foi levada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia para atendimento médico no Pronto Socorro, do Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger)