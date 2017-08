Ele foi detido no mês de abril desse ano com quantidade de entorpecente, durante abordagem policial.

Um jovem de iniciais L.P.B., de 22 anos passou a ser réu em um processo pelo crime de tráfico de drogas no município de Concórdia. Segundo as informações, ele foi preso pela Policia Militar Rodoviária na SC 390, no bairro Nova Brasília, em abril deste ano, com 10 buchas de cocaína e cigarros de maconha. Segundo o que foi apurado, ele estaria se dirigindo para uma festa para vender o entorpecente.

A juíza Thays Backes Arruda marcou para o dia 30 de agosto a Audiência de Instrução e Julgamento do réu. Também serão ouvidas as testemunhas. O acusado encontra-se detido no Presídio Regional de Concórdia.

O caso

Dois jovens foram abordados pela Polícia Rodoviária Estadual na região de Nova Brasília. L.P.B, de 23 anos, foi preso em flagrante. Ele possuía 10 "buchas" de cocaína e baseados de maconha.



De acordo com os policiais, os jovens transitavam com uma moto em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, L.P.B jogou uma sacola no mato. A guarnição fez a abordagem e conseguiu recuperar o pacote com a droga. Os jovens disseram que iriam participar de uma festa na região.



A PM foi acionada para auxiliar na condução dos rapazes até Central de Polícia. Depois de prestar depoimento, L.P.B foi conduzido ao Presídio Regional de Concórdia e o condutor da moto, liberado. Ele vai responder um Termo Circunstanciado.

(Com informações do repórter André Krüger).