Definição se deu após a rodada do fim de semana.

Definidos os cruzamentos da fase de mata-mata da série C do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia.

São Luiz x Santa Terezinha

Barra Fria B x Lageado Paulino

Vila Jacob Biezus x Santa Catarina