O município de Ipira está completando, nesta terça-feira, dia 15, 54 anos de emancipação. A tradicional mateada acontece no campo municipal com início às 09h. A programação de comemorações iniciou ainda no dia 29 do mês passado e conta com festas, inaugurações de obras e a realização eventos esportivos.

Neste dia 15, aniversário do município, haverá Momento Cívico, Assinatura do Termo de Cooperação com as Entidades, Almoço de Confraternização e na Mateada, o Grupo Chama e Banda Universitária.

A programação vai seguir até o dia 27 deste mês;

18/08/17 – Inauguração

17h - Rua Leopoldo Ko Freitag

Local: Bairro Hospital

Promoção: Administração Municipal

19/08/17 – Sábado – Encontro de Confraternização 3ª Idade

10h – Apresentação Cultural

12h – Almoço

14h – Matine – Musical Atração

Local: Campo Municipal

Promoção: Administração Municipal

20/08/17 – Domingo – Festa São Roque – Alto São Pedro

10h – Missa

12h – Almoço

14h – Matine: DJ Schneider/Banda Porto do Som/Diego e Gabriel

Promoção: Comunidade

22 e 23/08- Bazar da Moda

Sábado: 13 às 20h

Domingo: 09 às 18h

Local: Clube Aliança

25/08/17 – Sexta –feira - Inaugurações

17h -Rua A – Recapeamento Ruas Gov. Colombo Machado Salles, João Batista Riffel e Oscar Riffel.

Local: Em frente à Igreja Evangélica

27/08/17 – Domingo – Festa São Roque – Linha Gramado

10h – Missa

12h – Almoço

14h – Matine – Musical Atração

Promoção: Comunidade

27/08/17 – Domingo – Festa da Colheita –Putinga

10h – Culto

12h – Almoço

14h – Matine: Cia Musical

Promoção: Comunidade