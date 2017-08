Desde maio deste ano, entidades, lideranças, representantes do poder público e moradores estão trabalhando no Projeto Florir Jaborá, que foi idealizado pelo pároco do município, padre Adelar Carlos Dalsoto. O objetivo é embelezar espaços públicos da cidade através da fixação de orquídeas nas árvores.

A ideia é que cada entidade fique responsável pelo embelezamento de um espaço. Os munícipes também podem fazer parte do projeto, adotando três árvores ou colaborando na doação de mudas.

Vários pontos da cidade já contam com a fixação das mudas, sendo que algumas delas até já floresceram. O projeto é de dois anos e não tem custos, pois as mudas utilizadas são doadas pela comunidade.