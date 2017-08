Ele esteve no município na sexta-feira. Prefeita Catia solicitou apoio para a revitalização da SC-469

Na sexta-feira, dia 11, o deputado federal João Rodrigues (PSD) esteve na região e passou por Alto Bela Vista, onde visitou a Prefeitura. Ele participou do ato de assinaturas dos termos de convênios com as entidades e oficializou o repasse de R$ 150 para a Secretaria de Saúde.

Em 2016 o deputado também repassou R$ 150 mil para a de Saúde. De acordoia com as informações da Prefeitura, este novo repasse já tem o valor empenhado desde o dia 07 de julho e será liberado assim que um projeto for cadastrado.

A prefeita Catia Tessmann Reichert aproveitou o momento para debater outras ações no município e solicitou apoio para as demandas, como a revitalização do trecho da SC-469, principal acesso ao município e que está bastante esburacado.