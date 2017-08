Um rapaz de 19 anos ficou ferido após bater com a moto que conduzia, em uma Saveiro. O acidente aconteceu por volta das 13:30h no acesso a Linha São Paulo em Concórdia.

Os Bombeiros Voluntários e o SAMU atenderam o jovem no local e o conduziram ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco com suspeita de fraturas na perna esquerda e escoriações nos braços. Com o impacto da colisão o motociclista bateu a cabeça no pára-brisa do carro.

De acordo com as informações apuradas no local, a motocicleta e o carro faziam o mesmo sentido e a Saveiro teria entrado em uma garagem. A moto não conseguiu parar e acabou batendo.

Informações: Repórter André Krüger