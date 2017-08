As vendas alusivas ao Dia dos Pais, festejado neste domingo, 13 de agosto, tiveram uma avaliação positiva feita pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Concórdia. O presidente da entidade, Heldemar Maciel, diz que o movimento registrado no último sábado foi um sinal claro de que as vendas no comércio estão se recuperando. “As consultas ao SPC cresceram 10,8% e, quando há consulta, significa que existe venda”, afirma o presidente. Como os pagamentos à vista ou feitos com o cartão de crédito não são mensurados, é bem provável que o incremento nas vendas em Concórdia tenham superado os 6% previstos.

Nesta semana Federação dos Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, a FCDL, deverá realizar uma pesquisa em Concórdia para tratar especificamente do volume de vendas. Serão ouvidos 400 empresários e os números vão ser divulgados até o fim desta semana.

Segundo a CDL, os segmentos de vestuários, calçados e artigos de beleza estiveram na ponta da lista, seguido pelos livros e eletrônicos. “Para atrair os consumidores nossos lojistas apostaram nas diferentes ações promocionais que marcaram as últimas duas semanas, além disso, trabalhamos forte a campanha de vendas deste ano 100 MIL em vale-compras, com o primeiro sorteio no dia 25 deste mês alusivo aos pais”, diz Maciel.



Segundo avaliação da entidade apesar de ocorrer incremento nas vendas, ainda não é o suficiente para recuperar a perda acumulada nos últimos dois anos. “O momento é de recuperação e acreditamos nisso. Os empresários concordienses estão investindo pesado em promoções, ofertas, liquidações, propagandas e formas diferenciadas de crediário e facilidades de pagamento para fomentar as vendas em qualquer período”, reforça Maciel.





De acordo com avaliação do diretor de SPC, Avelino Rodem, o incremento nas informações de consultas é sempre um bom sinal, primeiro porque os lojistas estão consultando mais e assim buscando segurança na hora do crédito, da mesma maneira que isso confirma que os consumidores procuram a opção de parcelamento para as compras do presente desta pessoa tão especial. “Acreditamos que a maioria dos consumidores fugiu das lembrancinhas e procuraram presentear com um produto com valor agregado o que é ótimo para os lojistas. Como a maioria dos presentes foram adquiridos por mulheres, sabemos que uma boa parcela comprou algo a mais, em exclusivo no que se refere ao segmento de moda ”.





Depois do Dia dos Pais, o foco será o Dia das Crianças celebrado em outubro, mas antes o primeiro sorteio da Campanha de Vendas no dia 25 às 10h em frente à sede da entidade deve ajudar no incremento das vendas. “As datas comemorativas sempre serão boas oportunidades para o lojista aumentar o faturamento e divulgar a sua marca. Para que isso ocorra a campanha com o sorteio de 184 vale-compras até o final do ano é uma grande aliada”, finaliza o dirigente lojista e empresarial. (Com informações de Fabiana Passarin, ASCOM CDL).